Аддис-Абеба, 23 июня, 2017, 04:43 — ИА Регнум. Глава МИД КНР Ван И во время переговоров с премьер-министром Эфиопии Хайлемариамом Десаленем подчеркнул важность осуществления стратегии всестороннего партнерства и сотрудничества между Китаем и Эфиопией.

Pixabay.com Китайский дракон

Ван отметил, что действия руководства двух стран привели к тому, что китайско-эфиопские отношения произвели резкий скачок в развитии за последние годы.

Ван выразил интерес Китая к углублению двустороннего сотрудничества по шести основным сферам: обмены в сфере управления, мира и безопасности, производства, человеческих ресурсов, авиации и координации по глобальным и региональным вопросам.

Со своей стороны, Хайлемариам заявил, что Эфиопия намерена использовать инициативу «Нового шелкового пути» в качестве возможности ускорения трансформации эфиопской экономики.

Становление Эфиопии всесторонним стратегическим партнером придало новый импульс развития двусторонних отношений, отметил он.

Премьер-министр также поблагодарил Китай за долгосрочную поддержку Эфиопии и полностью согласился с шестью озвученными китайской стороной сферами сотрудничества.

Напомним, что Китай ведет активную политику сотрудничества со странами Африки, в этом богатом минеральными ресурсами регионе. Западные эксперты говорят о китайской колонизации Африки, в то время, как КНР утверждает о взаимовыгодном сотрудничестве и развитии.