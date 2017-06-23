Якутск, 23 июня, 2017, 04:43 — ИА Регнум. В день памяти и скорби поисковики из отряда «Отважный» установили имена пяти солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. Они сражались в ноябре-декабре 1942 года под городом Ржев в Тверской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ОНФ республики.

Бои под Ржевом. 1942

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Всего за последнее время совместно с поисковиками из других регионов России были установлены имена ещё 430 якутских солдат, погибших подо Ржевом. Такой результат дало кропотливое изучение 900 документов Центрального архива министерства обороны РФ.

Известно, что погибшие солдаты сражались на рубеже деревень Гредякино — Холм Березуйский — Васильки Тверской области. Эти населенные пункты были разрушены до основания, их не восстановили после войны.

«Благодаря поисковикам из Мордовии установлен ещё один факт, — рассказал эксперт регионального отделения Общероссийского народного фронта в Якутии, ветеран боевых действий Сергей Черных. — На время проведения операции к 326-й стрелковой дивизии, осуществлявшей наступление, был прикомандирован неизвестный доселе отдельный лыжный батальон. То, что в составе этого батальона были представители Якутии, подтверждает ведомость выдачи довольствия одного из взводов, где в графе «роспись» некоторые бойцы с православными фамилиями расписались не кириллицей, а латинскими буквами. Известно, что до конца 1930-х гг. якутская письменность осуществлялась на латинице».

Теперь поисковики просят рассмотреть правительством Якутии возможность установления в месте боёв памятного знака.

Как сообщало ИА REGNUM, в войне сражались во всех родах войск 62 тысячи якутян, и более половины из них погибли или пропали без вести. В день памяти и скорби в память о них в Якутске состоялись траурный митинг и возложение цветов к монументу «Воинам-победителям».