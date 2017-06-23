Париж, 23 июня, 2017, 04:41 — ИА Регнум. В рамках первого дня саммита ЕС в Брюсселе 22 июня президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель заявили о «теплых» двусторонних отношениях между их странами, пишет Die Tagesschau.

Cobber17, Jpbazard Флаги Германии и Франции

Макрон впервые присутствовал на саммите, и в качестве приоритета на будущее он выделил слаженную работу всех стран Евросоюза, особенно дальнейшее сотрудничество с Франции и Германии.

«Для меня ЕС — это не просто идея, это — проект», — заявил он в своем выступлении.

Считая, что Франция и Германия — это одни из ведущих стран ЕС, он подчеркнул, что ось Париж-Берлин является очень важной.

«Мы работаем и будем работать рука об руку с Германией», — добавил он.

Канцлер Германии, в свою очередь, оценила «креативность и новые импульсы, исходящие от французского руководства», пишет издание.

«Вместе мы сделаем союз лучше», — ответила Меркель.

Напомним, что накануне саммита Макрон дал интервью немецкой газете, в которой он призывает Германию к созданию «альянса доверия».

«Я бы хотел вернуть наши страны к духу сотрудничества, который был при Франсуа Миттеране и Гельмуте Коле», — отметил он в интервью изданию.

Макрон подчеркнул, что без двустороннего сотрудничества Евросоюзу грозит распад.