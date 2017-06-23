Бразилиа, 23 июня, 2017, 04:27 — ИА Регнум. В результате ДТП с участие пассажирского автобуса, грузовика и двух машин скорой помощи в Бразилии погиб 21 человек, ещё более 20 получили различные травмы, передаёт Globo.

Sistak ДТП

Как сообщается, авария произошла 22 июня в штате Эспириту-Санту.

По данным полиции, виновником ДТП стал водитель грузовика, гружённого камнями, который выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским автобусом.

Водитель одной из карет скорой помощи, ехавших следом, не смог избежать столкновения, а вторая машина перевернулась.

Отмечается, что автобус развалился в результате столкновения, а затем загорелся. Большая часть людей погибла именно из-за пожара.

Все обстоятельства аварии в настоящее время выясняются.

Читайте также: На трассе Самара — Чимкент в Казахстане погибли девять граждан Узбекистана