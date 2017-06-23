Петропавловск-Камчатский, 23 июня, 2017, 04:25 — ИА Регнум. На Камчатке все школы приступили к подготовке аттестатов для вручения их выпускникам на торжественных мероприятиях. Как заявили корреспонденту ИА REGNUM в Минобрнауки региона, проблем с выдачей документов об окончании школы в регионе не предвидится.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

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На Камчатку в ночь на 23 июня поступили результаты ЕГЭ по русскому языку и рано утром их передали в районы и в города для рассылки в школы.

«В настоящее время школы края в соответствии с установленным порядком оформляют аттестаты о среднем общем образовании для выдачи их выпускникам на запланированных выпускных мероприятиях», — сказали в министерстве.

Таким образом, все школы, которые уже имеют результаты второго обязательного ЕГЭ по математике (два предмета влияют на выдачу аттестата — русский язык и математика) успевают подготовить аттестаты и выдать их выпускникам.

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Торжественные мероприятия, на которых выпускники попрощаются со школой, начнутся в образовательных учреждениях региона уже в предстоящую субботу и будут проходить до конца недели, так как в каждой школе администрации идут на встречу выпускникам и могут назначить торжество на удобный для них день.

Ранее СМИ предположили, что на Камчатке могут не успеть выдать аттестаты.

Как сообщало ИА REGNUM, некоторые родители выпускников волновались за позднюю выдачу результатов ЕГЭ по русскому языку, так как они якобы могут не успеть поступить в вузы. Потом власти опровергли эту информацию, отметив, что аттестаты почти каждый год выдаются в одно и то же время, а все вузы начинают прием документов позже этого срока.