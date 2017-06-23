СМИ: На подъездах к Балашихе образовалась пробка из мусоровозов
Балашиха, Московская область, 23 июня, 2017, 03:57 — ИА Регнум. На дорогах возле подмосковной Балашихи в ночь на 23 июня образовались крупные пробки из-за наплыва мусоровозов перед ожидаемым закрытием полигона бытовых отходов «Кучино», передаёт телеканал «Рен ТВ».
Как сообщается, водители многих грузовиков вынуждены стоять долгое время, прежде чем им удаётся попасть на полигон.
«До 6 утра надо талоны выработать, они же куплены», — рассказал один из водителей. Он отметил, что затем мусор придётся возить на другие полигоны — возле Подольска или у Пронска.
Очевидцы также сообщают о многочисленных нарушениях правил дорожного движения, так как водители пытаются всеми возможными способами объехать пробку.
Как передавало ИА REGNUM, накануне губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил незамедлительно закрыть мусорный полигон «Кучино» в Балашихе. Позднее администрация городского округа обнародовала решение о приостановке работы полигона с 6:00 утра 23 июня.
Напомним, жители Балашихи пожаловались на мусорный полигон президенту России Владимиру Путину во время недавней «Прямой линии». По их словам, самая большая в Подмосковье свалка располагается в черте города в 200 метрах от жилых кварталов, детских садов и поликлиник, при этом обращения жителей в инстанции на разных уровнях заканчивались отписками.
Ожидается, что ликвидация свалки будет профинансирована из резервного или президентского фондов. Глава государства поручил проконтролировать данный вопрос премьер-министру Дмитрию Медведеву.