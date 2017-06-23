Балашиха, Московская область, 23 июня, 2017, 03:57 — ИА Регнум. На дорогах возле подмосковной Балашихи в ночь на 23 июня образовались крупные пробки из-за наплыва мусоровозов перед ожидаемым закрытием полигона бытовых отходов «Кучино», передаёт телеканал «Рен ТВ».

Mosreg.ru На мусорном полигоне

Как сообщается, водители многих грузовиков вынуждены стоять долгое время, прежде чем им удаётся попасть на полигон.

«До 6 утра надо талоны выработать, они же куплены», — рассказал один из водителей. Он отметил, что затем мусор придётся возить на другие полигоны — возле Подольска или у Пронска.

Очевидцы также сообщают о многочисленных нарушениях правил дорожного движения, так как водители пытаются всеми возможными способами объехать пробку.

Как передавало ИА REGNUM, накануне губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил незамедлительно закрыть мусорный полигон «Кучино» в Балашихе. Позднее администрация городского округа обнародовала решение о приостановке работы полигона с 6:00 утра 23 июня.

Напомним, жители Балашихи пожаловались на мусорный полигон президенту России Владимиру Путину во время недавней «Прямой линии». По их словам, самая большая в Подмосковье свалка располагается в черте города в 200 метрах от жилых кварталов, детских садов и поликлиник, при этом обращения жителей в инстанции на разных уровнях заканчивались отписками.

Ожидается, что ликвидация свалки будет профинансирована из резервного или президентского фондов. Глава государства поручил проконтролировать данный вопрос премьер-министру Дмитрию Медведеву.