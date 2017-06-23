Москва, 23 июня, 2017, 03:36 — ИА Регнум. Истребители ВКС России за последнюю неделю 14 раз поднимались на перехват иностранных самолётов-разведчиков вблизи российских границ. Такие данные приводятся в газете Минобороны России «Красная звезда».

U.S. Air Force Самолёт-разведчик RC-135

Всего, как сообщается, за неделю российскими военными было зафиксировано 23 разведывательных полёта иностранной авиации.

Десять раз к границам России приближались самолёты США, четыре раза — самолёты Норвегии, три раза — шведские самолёты, по два полёта осуществила авиация Великобритании и Франции, по одному разу были замечены самолёты Португалии и Японии.

В некоторых из этих случаев на перехват иностранным воздушным судам поднимались истребители дежурных сил противовоздушной обороны МиГ-31 и Су-27.

Напомним, 21 июня истребитель НАТО F-16 предпринял попытку сближения с самолётом министра обороны России Сергея Шойгу над нейтральной акваторией Балтики. Между самолётами своевременно вклинился российский истребитель сопровождения Су-27, который произвёл предупреждающий манёвр. После этого F-16 отдалился.

Позднее в оперативном командовании Вооружённых сил Польши заявили, что перехват был выполнен в соответствии с процедурами НАТО.