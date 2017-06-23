Петропавловск-Камчатский, 23 июня, 2017, 03:30 — ИА Регнум. Сразу трое политиков с Камчатки попали в рейтинг журнала Forbes — «Власть и деньги — 2017. 50 госслужащих и депутатов с наибольшими доходами». Причем все они представляют «Единую Россию» и работают в законодательной власти. Двое из них включены в первую десятку богатейших госслужащих, а третий числится ближе к концу списка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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По данным авторов рейтинга, суммарный семейный доход участников исследования по итогам 2016 года превысил 35 млрд рублей, а нижний порог отсечения составил почти 260 млн рублей.

Второе место в рейтинге досталось члену Совета Федерации от Камчатки Валерию Пономареву. За год он заработал почти 2,7 млрд рублей. По данным Forbes, Пономарев является совладельцем «Океанрыбфлота» (32,7%), одного из крупнейших рыбопромышленных предприятий Камчатки. В 2016 году выручка этой фирмы составила 15,4 млрд рублей, чистая прибыль — 3,7 млрд рублей. В автопарке Пономарёва Porsche Cayenne Turbo, Bentley Arnage R, Ferrari F430 и ГАЗ-21.

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Еще один акционер «Океанрыбфлота» Игорь Евтушок, который является депутатом Законодательного собрания Камчатского края, занял в рейтинге четвертую строчку с доходом 1,9 млрд рублей.

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Он же по итогам 2016 года стал самым богатым депутатом на Камчатке.

На 42-м месте рейтинга с доходом в 291 млн рублей расположился еще один депутат регионального парламента — Игорь Редькин. C 1997 года он является генеральным директором компании «Витязь-Авто», с 2010 года — председатель наблюдательного совета. Несмотря на свое «автомобильное название» компания занимается добычей и переработкой рыбы.

Как сообщало ИА REGNUM, самым богатым членом Совфеда стал сенатор от Камчатки —Валерий Пономарев заработал в 2016 году 2,6 млрд рублей. Его доход по сравнению с 2015 годом увеличился почти на 1 млрд рублей. Супруга Пономарева задекларировала доход в 32,7 млн рублей.