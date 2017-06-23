Петропавловск-Камчатский, 23 июня, 2017, 03:18 — ИА Регнум. На Камчатке таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды крупной партии таблеток «экстази». Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь камчатской таможни Татьяна Лесина, оно расследуется в отношении неустановленного лица, который и отправил посылку с наркотиками на полуостров.

Ivan Chernyenko Таблетки

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Посылка была изъята в Петропавловске-Камчатском и предназначалась для одного из жителей города.

«В посылке находилось наркотическое вещество МДМА в виде таблеток голубого цвета, в количестве 100 штук. Данное наркотическое средство широко известно под сленговым названием «экстази». Оно включено в Список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации запрещен», — сказала Лесина.

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Всего изъято 42 гр наркотического вещества, что считается крупным размером.

«В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению контрабанды наркотика», — добавила пресс-секретарь.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке трое рабочих Асачинского месторождения отравились наркотиками. Запрещенные вещества мужчины употребляли в машине. Когда одному из них стало плохо, было принято решение вызвать санитарную авиацию, но к моменту прибытия медиков один рабочий уже скончался.