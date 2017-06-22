Рим, 23 июня, 2017, 02:43 — ИА Регнум. Вертолёт вооружённых сил Польши потерпел крушение во время военных учений на северо-востоке Италии, передаёт новостной телеканал TGcom24.

Oleg V. Belyakov — AirTeamImages Вертолёт ВВС Польши

Как сообщается, авария произошла 22 июня в районе города Массандзаго на территории провинции Падуя.

Группа вертолётов вылетела из военного аэропорта в Риволто. В ходе манёвров у одной из боевых машин внезапно загорелась турбина, пилот был вынужден совершить экстренную посадку на одном из местных фермерских полей.

Отмечается, что на борту вертолёта находились пятеро польских и один французский военнослужащий. В результате жёсткой посадки никто из них серьёзно не пострадал.

По факту произошедшего в настоящее время проводится расследование.

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