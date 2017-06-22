Москва, 23 июня, 2017, 02:40 — ИА Регнум. Россия должна жёстко отреагировать на попытку перехвата истребителями НАТО самолёта министра обороны РФ Сергея Шойгу. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Mil.ru Сергей Шойгу

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«Это провокация, демонстрация силы и тех возможностей, которые у НАТО сегодня есть. Я считаю, что мы должны отреагировать на это жёстко», — прокомментировал парламентарий.

Леонид Калашников напомнил о так называемом афганском транзите — соглашении о военном транзите США через российскую территорию. Он отметил, что сейчас эти перелёты не действуют, но соглашения должны быть отменены.

«Сбивать не надо, но отменить и выйти, как вышли из договора по уничтожению оружейного плутония, это в наших силах», — уверен депутат ГД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня истребитель НАТО F-16 предпринял попытку сближения с самолётом главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Между ними вклинился Су-27 и предупредительно покачал крыльями, после чего F-16 отдалился. На обратном пути самолёт Сергея Шойгу над нейтральной акваторией Балтики сопровождали истребители НАТО, однако попыток сближения больше не было.

Как позже объяснили в оперативном командования Вооруженных сил Польши, перехват был выполнен в соответствии с процедурами НАТО.