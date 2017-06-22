Москва, 23 июня, 2017, 02:38 — ИА Регнум. Подлёт истребителя НАТО F-16 к самолёту с министром обороны РФ Сергеем Шойгу — это наглость, распущенность и провокация. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил военный обозреватель новостного портала «Газета.ru» Михаил Ходарёнок.

U.S. Air Force Истребитель F-16

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«На самом деле они отлично знали, что это за самолёт, и подлёт натовского F-16 на такое расстояние к нашему лайнеру, в котором находилось первое лицо военного ведомства, — это наглость, это распущенность, это провокация, — отметил эксперт. — Наш пилот, который показал, что вооружён ракетами «воздух-воздух», с этим самолётом обошёлся весьма тактично, с военной точки зрения вежливо».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня истребитель НАТО F-16 предпринял попытку сближения с самолётом главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Между ними вклинился Су-27 и предупредительно покачал крыльями, после чего F-16 отдалился. На обратном пути самолёт Сергея Шойгу над нейтральной акваторией Балтики сопровождали истребители НАТО, однако попыток сближения больше не было.

Как позже объяснили в оперативном командования Вооруженных сил Польши, перехват был выполнен в соответствии с процедурами НАТО.