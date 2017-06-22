Вашингтон, 23 июня, 2017, 02:21 — ИА Регнум. Жителю американского штата Вирджиния Кэвину Мэллори предъявили обвинения в передаче секретной информации спецслужбам Китая, сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.

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По данным следствия, 60-летний гражданин США в марте и апреле 2017 года посещал Китай, где встречался с лицами, которые, как предполагается, были связаны с местными разведслужбами.

Американские правоохранители считают, что Мэллори передал им восемь правительственных документов, в том числе два секретных и один — под грифом «совершенно секретно».

О Кэвине Мэллори известно, что он служил в Вооружённых силах США, затем получил должность в Госдепартаменте, где проработал до 1990 года. После этого он занимал ещё несколько должностей в правительственных учреждениях США, работал консультантом по найму в оборонных структурах. С государственной службы ушёл в 2012 году.

Мэллори был арестован 22 июня и уже предстал перед судом в штате Вирджиния. Ему предъявлены обвинения в сборе и передаче данных иностранному правительству, а также в даче ложных показаний.

В случае если его вина будет доказана, мужчина может быть приговорён к высшей мере наказания.