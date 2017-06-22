Киев, 23 июня, 2017, 01:56 — ИА Регнум. В центре Киева в Золотоворотском сквере 22 июня был убит участник боевых действий в Донбассе, передаёт телеканал «112 Украина».

Patrick Slattery Окровавленный нож

Как сообщается, убийству предшествовал конфликт из-за денег. Между двумя молодыми людьми, один из которых играл на пианино, произошёл спор, в который вмешался отец музыканта. На мужчину напал второй участник конфликта, нанеся ему несколько ударов ножом, в результате чего тот скончался на месте.

Установлено, что погибшему было около 60 лет, ранее он принимал участие в боевых действиях под населённым пунктом Марьинка.

По некоторым данным, в результате конфликта также погиб председатель профсоюза работников-мигрантов Сергей Олейник.

Сообщается, что предполагаемый убийца задержан, на месте проводятся следственные действия.

Напомним, ранее 22 июня министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о необходимости обратить внимание на вопрос реабилитации украинских силовиков, прошедших гражданскую войну.

По его словам, ещё в 2015 году члены семей, в которые вернулись участники боевых действий в Донбассе, стали жаловаться на бытовое насилие чаще в восемь раз. Также министр сообщил, что порядка 500 участников боевых действий, закончившие воевать и вернувшиеся к мирной жизни, покончили жизнь самоубийством.