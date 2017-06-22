Шанхай, Китай, 23 июня, 2017, 02:02 — ИА Регнум. Шанхайская таможня отчиталась об изъятии 1,1 тонны кокаина и задержании четырех подозреваемых в незаконном обороте наркотиков на границе с Камбоджой в 2016 году, передает агентство «Синьхуа».

U.S. Navy Конфискованный кокаин

Это крупнейший объем кокаина, изъятый за последние годы, утверждает таможенная служба. Ранее этот случай не придавался огласке в виду ряда сложностей в связи с вовлечением в него международных наркоторговцев.

В ноябре 2016 года таможенный персонал Шанхайского порта Яншань изъяли подозрительный груз с надписью «рыба» из Эквадора, который через Шанхай транзитом шел в Камбоджу.

Инспектора обнаружили 1102 упаковки кокаина, которые в дальнейшем были изъяты при координации действий с Наркоконтролем КНР.

Благодаря тесному сотрудничеству властей Китая и Камбоджи, четверо подозреваемых, из которых двое граждан Вьетнама и два вьетнамских канадца, были задержаны. Еще трое до сих пор находятся в бегах

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