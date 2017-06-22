Берлин, 23 июня, 2017, 01:31 — ИА Регнум. Конференция «Потсдамские встречи» открылась в Берлине в этот же день и продлится до 23 июня. Организаторами уже традиционной конференции являются Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и Германо-Российский форум.

Commons.wikimedia.org Флаги России и Германии

Тема дискуссии получила название «Россия и Запад: пути политического и экономического выхода из кризиса». Участие в обсуждении принимают ведущие политики и общественные деятели двух стран, дипломаты, журналисты и представители деловых кругов. Особенностью открывающейся конференции стало то, что на нее приглашены делегаты молодежной секции «Потсдамских встреч», которые прошли в мае этого года в Москве.

Как отмечают организаторы, российско-германские отношения нуждаются в новом старте. Федеральный канцлер Ангела Меркель после встречи G7 в Италии констатировала, что Германия будет развивать свои отношения с Россией. После выхода Соединенных Штатов из Парижского соглашения об изменении климата Россия является важным союзником в этом глобальном вопросе будущего.

Однако в целом, отношения между Западом и Россией не улучшаются. Санкции остаются в силе, экономические связи ослабевают, отсутствует стратегический диалог о будущем европейской системы безопасности, ужесточается информационная война. Последние заявления политиков обеих сторон позволяют сделать вывод о том, что заинтересованность в возобновлении диалога существует. Но российский взгляд на вещи пока кажется Западу настолько неприемлемым, что дальше абстрактных заявлений о поиске пути движения вперед дело не идет.

В этой связи на фоне возрастания вызовов и рисков в сфере безопасности важнейшей задачей является поддержание диалога. Речь на конференции идет и о том, как совместно бороться с международным терроризмом, как добиться взаимного доверия и разоружения в киберпространстве, как эффективнее взаимодействовать по главной повестке G20.

Участники встреч, открывшихся 22 июня, поговорят и о трагических событиях 76-летней давности. Общая память о прошлом может и должна служить фундаментом для будущего. Организаторы уверены, что «Потсдамские встречи» дают импульс, позволяющий разговаривать о потенциальных возможностях для развития отношений России и Германии.