Москва, 23 июня, 2017, 01:19 — ИА Регнум. Роскомнадзор исключил популярный мессенджер Imo из реестра запрещённых сайтов, после того как администрация сервиса исполнила требования российского законодательства. Об этом 22 июня сообщила пресс-служба ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Pxhere.com Разблокирование

«В ответ на требования Роскомнадзора компания Pagebites Inc, владеющая веб-сервисом для мгновенного обмена сообщениями и VoIP-звонками Imo, предоставила сведения, необходимые для внесения в реестр организаторов распространения информации», — говорится в сообщении.

Напомним, по российскому законодательству организаторы распространения информации в сети интернет обязаны предоставить в Роскомнадзор контактные сведения, необходимые для внесения в реестр организаторов распространения информации и дальнейшего взаимодействия с ними.

В начале мая за неисполнение этих требований Роскомнадзор заблокировал мессенджеры Blackberry Messenger, Imo и Line, а также аудиовизуальный чат VChat.

Как передавало ИА REGNUM, 22 июня стало известно о включении в реестр запрещённой информации русскоязычной версии поисковика Google. Это произошло из-за того, что на одной из страниц ресурса осуществлялся редирект на сайт букмекерской конторы, который был ранее заблокирован. После исправления ситуации сайт google.ru был исключён из реестра запрещённых.