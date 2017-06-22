Пекин, 23 июня, 2017, 01:13 — ИА Регнум. Китай призвал Японию обучать детей корректно в отношение исторической правды во избежание ухудшения двусторонних отношений, передает 22 июня агентство «Синьхуа».

Jackopoid Острова Дяоюйдао (Сенкаку)

Пресс-секретарь МИД КНР Гэн Шуан заявил во время очередной пресс-конференции, что министр образования Японии в образовательном пособии для начальных и средних классов неверно указал на принадлежность островов Дяоюйдао (яп. Сенкаку) в Восточно-Китайском море в качестве «исконно» японской территории.

В ответ на этот ход, Гэн еще раз отметил, что остров Дяоюйдао со всеми сопутствующими ему островами являлись частью Китая с древних времен, а сам Китай намерен жестко защищать свой суверенитет.

«Не важно, что делается или говорится, японская сторона не может изменить тот факт, что острова Дяоюйдао принадлежат Китаю», — заявил Гэн.

Он также призвал японскую сторону взглянуть в глаза и истории и реальности, прекратив свои провокационные действия.

Напомним, что это не единственное действие японских властей, которое со стороны Китая квалифицируется как провокационное. Точно по такому же поводу идентичное заявление было сделано МИД КНР еще в феврале 2017 года.

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