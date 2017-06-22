Балашиха, Московская область, 23 июня, 2017, 00:59 — ИА Регнум. Администрация городского округа Балашиха обнародовала решение о приостановке работы мусорного полигона «Кучино» с утра 23 июня, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мусор

Как следует из документа, приём бытовых и коммунальных отходов на полигон должен быть прекращён с 06:00 мск.

При этом будет введено ограничение на проезд грузового автотранспорта на территорию полигона, а также установлены указатели маршрута объезда.

Напомним, 22 июня губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил незамедлительно закрыть мусорный полигон в Балашихе. Министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган сообщил, что по планам вывозить на полигон «Кучино» мусор перестанут в декабре 2018 года, а рекультивация начнётся в январе 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Балашихи пожаловались на мусорный полигон «Кучино» президенту России Владимиру Путину 15 июня во время «Прямой линии». По их словам, самая большая в Подмосковье свалка располагается в черте города в 200 метрах от жилых кварталов, детских садов и поликлиник, а также в 20 километрах от Кремля, при этом обращения жителей в инстанции на разных уровнях заканчивались отписками.

Ожидается, что ликвидацию свалки могут профинансировать из резервного или президентского фондов. Глава государства поручил проконтролировать данный вопрос премьер-министру Дмитрию Медведеву.