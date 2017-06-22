Вашингтон, 23 июня, 2017, 00:34 — ИА Регнум. Уолл-стрит беспокоится о том, что автомобильная промышленность США движется к спаду, сообщает 22 июня Reuters. Фактически тяжелые времена для тысяч рабочих на заводах General Motors в Соединенных Штатах уже наступили.

The Tire Zoo Автомобили

Еще в начале года, 20 января, когда GM отменил третью смену на своем заводе в Лордстауне, работу потеряли 1200 рабочих, и сокращения продолжатся.

Бум автомобильной промышленности США с 2010 года был основным драйвером для создания рабочих мест. Увядание этого бума, которое уже наблюдается аналитиками, угрожает перспективам промышленного производства Штатов и созданию рабочих мест, которые были одним из главных аргументов в пользу Дональда Трампа в Огайо и других производственных штатах.

На прошлой неделе в Федеральной резервной системе заявили, что выпуск продукции в США упал на 0,4% в мае, что объясняется частично сокращением производства автомобилей и запчастей на 2%. Согласно статистике, в первом квартале этого года на автоиндустрию в США приходилось менее 2% от 45 тысяч производственных рабочих мест. Массовые увольнения могут угрожать экономике штатов. На сегодняшний момент General Motors обеспечивает 40% налоговых поступлений против 85% в начале 1990-х годов.

Традиционно проблемы с производством становятся результатом падения рынка.

Хоть снижение продаж автомобилей в США по-прежнему незначительно по сравнению с крахом во время финансового кризиса 2007−2009 годов, когда спрос на новые автомобили упал до самых низких уровней за последние десятилетия, тем не менее, падение есть. Американский авторынок в мае сократился на 0,6% и составил 1 млн 509 тыс. 633 легковых автомобилей и внедорожников. Отрицательная динамика фиксируется пятый месяц подряд, сообщает агентство «Автостат». По итогам пяти месяцев 2017 года продажи автомобилей в США снизились на 2% до 6 млн 937 тыс. 739 единиц.