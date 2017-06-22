Пекин, 23 июня, 2017, 00:35 — ИА Регнум. Заместитель председателя КНР Ли Юаньчао встретился с вице-президентом Ганы Махамуду Бавумиа в Пекине 22 июня, где обсудили вопросу взаимовыгодного сотрудничества, передает агентство «Синьхуа».

Ben Sutherland Гана

Приветствуя традиционную дружбу между Китаем и Ганой, Ли заявил, что Китай намерен использовать инициативу «Нового шелкового пути» и результаты Йоханнесбургского саммита в рамках Форума сотрудничества Китай-Африка в качестве возможностей углубления двусторонних связей.

Ли призвал страны усилить политическое доверие, межгосударственные обмены и сотрудничество в сфере финансов, инфраструктуры, промышленности, производственного оборудования, энергетики и добычи ресурсов, сельского хозяйства и рыбоводства.

Бавумиа заявил, в свою очередь, что Гана придает большое значение своим связям с Китаем и намерена усилить сотрудничество в рамках инициативы «Нового шелкового пути» и Форума сотрудничества Китай-Африка.

Напомним, что Китай ведет активную политику сотрудничества со странами Африки, в этом богатом минеральными ресурсами регионе. Западные эксперты говорят о китайской колонизации Африки, в то время, как КНР утверждает о взаимовыгодном сотрудничестве и развитии.