Москва, 23 июня, 2017, 00:24 — ИА Регнум. Не стоит считать картину Оливера Стоуна о российском президенте продуктом пропаганды, считает политтехнолог Артём Репринцев. Как он заявил корреспонденту ИА REGNUM 22 июня, во-первых, внутрироссийскому зрителю картина новых сведений не добавит, во-вторых, для агитации в преддверии президентских выборов-2018 можно было снять много более качественный агитационных продукт. Здесь же просто же просто отражено личное отношение режиссёра.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы много раз видели кабинет Путина, его резиденцию и занятия спортом из других российских документальных фильмов. Смотря этот фильм, всё казалось до боли знакомым. Фильм Стоуна скорее рассчитан на зрителя западного, которому многие моменты из биографии, жизни, взглядах на международную политику нашего президента не известны и не до конца понятны», — считает Репринцев.

Он также отметил, что не считает данную картину продуктом пропаганды в преддверии президентских выборов 2018 года.

«Поверьте, в рамках президентской кампании можно снять гораздо более качественный агитационный продукт, в котором основной упор будет сделан не на внешней политике государства, как в фильме Стоуна, а на внутренней», — заявил политтехнолог.

Он считает, что Оливер Стоун объективно выразил своё отношение к Владимиру Путину, не боясь дать личную оценку. Так, выражение Стоуна: «Вы — настоящий сын России» звучит в фильме три раза, также есть другие высказывания: «Вы многое сделали за свой первый президентский срок», «Вы очень организованы»… Видео, снятое в ситуационном центре президента Российской Федерации, показывает полный контроль президентом ситуации в стране и за рубежом — на связи со всеми круглые сутки.

«О том, что Оливер Стоун с большой долей симпатией относиться к сильным личностям, оказывающим влияние на ход истории, можно увидеть и в его прошлых режиссерских работах. Российский президент ему симпатичен, так как внутренняя позиция режиссера совпадает с позицией президента Путина: «Никому не нужны конфликты и обострение отношений на международной арене», — полагает Репринцев.

Он уверен, что фильм «Интервью с Путиным» целиком и полностью выражает личное видение автора и не является заказным проектом.

«Представьте, вы обращаетесь к архитектору с просьбой подготовить проект вашего загородного дома на его вкус. Он подготавливает проект в соответствии со своим представлением об эстетике, пространстве. Это его личное видение, и обвинять его за то, что вам не нравится проект как минимум глупо. Оливер Стоун — режиссер, он показал Путина в своем фильме именно таким, каким он его видит», — заявил политтехнолог.

Напомним, фильм Оливера Стоуна о личности российского лидера вызвал критику среди ряда зарубежных СМИ и был обвинен в необъективности.