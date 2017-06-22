Санкт-Петербург, 23 июня, 2017, 00:19 — ИА Регнум. Станция метро «Адмиралтейская» в Санкт-Петербурге вечером 22 июня была закрыта для пассажиров после обнаружения подозрительного предмета, сообщили в пресс-службе подземки.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Инспектора по безопасности петербургского метрополитена

«В 23:10 станция «Адмиралтейская» закрыта на проверку бесхозного предмета», — отметили в пресс-службе.

В течение получаса поезда следовали через станцию без остановок.

Позднее в Telegram метрополитена сообщили, что никаких опасных предметов при осмотре станции обнаружено не было. С 23:44 «Адмиралтейская» возобновила работу в обычном режиме.

Напомним, ранее 22 июня в Санкт-Петербурге была временно закрыта на вход станция метро «Крестовский остров». В пресс-службе метрополитена пояснили, что данная мера была предпринята в связии с большим наплывом болельщиков на матч Кубка конфедераций между сборными Камеруна и Австралии.