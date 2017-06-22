Лондон, 23 июня, 2017, 00:17 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала гражданам стран Европейского союза возможность остаться в Великобритании на легальных условиях после проведения процедуры выхода Соединенного королевства из ЕС. Об этом сегодня, 22 июня, сообщает Sky News.

Pixabay.com Brexit

Напомним, ранее Мэй заявила, что собирается защитить права граждан других стран ЕС, проживающих в Великобритании. При этом она подчеркнула, что также проследит за соблюдением прав британцев, живущих в Евросоюзе.

Напомним, в Великобритании в 2016 году состоялся референдум о статусе королевства в составе ЕС. Большинство подданных Её Величества проголосовали за выход Великобритании из союза.

Британские власти ещё год не решались начать процедуру выхода. Теперь Тереза Мэй заявляет, что вскоре инициирует начало переговоров о выходе из ЕС.

До сих пор остается много вопросов, связанных с параметрами выхода Великобритании из ЕС и разделе общих фондов.