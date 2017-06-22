Берлин, 22 июня, 2017, 23:49 — ИА Регнум. Германская разведка BND как минимум восемь лет шпионила за Белым домом США. Об этом сегодня, 22 июня, сообщает интернет-издание Spiegel Online.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Слежка

Сообщается, что Федеральная разведывательная служба Германии (BND) с 1998 по 2006 годы шпионила за правительственными и военными учреждениями США, а также крупнейшими американскими корпорациями.

При этом Spiegel Onlin ссылается на имеющиеся в расположении редакции документы.

Уточняется, что под пристальным вниманием германской разведки находились сети Министерства финансов США, Госдепартамента и Белого дома, а также аэрокосмическая фирма Lockheed Martin, космическое агентство NASA и ряд американских университетов.

Германцы шпионили за военно-воздушными силами США, корпусом морской пехоты, а также за военной разведкой США.

Также BND шпионило, и видимо, продолжает шпионить, за иностранными посольствами и международными организациями, находящимися в США.