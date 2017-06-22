Англия U21 разгромила Польшу U21 со счетом 3:0
Варшава, 22 июня, 2017, 23:37 — ИА Регнум. 22 июня на стадионе «Колпортер» был разыгран матч 3-го тура группы A Чемпионата Европы U21 между сборными Англии и Польши. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу англичан.
В дебюте матча вингер «Лестара» Демерай Грэй открыл счет точным ударом в дальнюю «шестерку» — 1:0. Ассистом отметился Бен Чилуэлл.
На экваторе второго тайма вингер «Норвич Сити» Джейкоб Мерфи удвоил преимущество англичан, замкнув прострел Демерая Грея с левого фланга — 3:0.
На 83-й минуте довел счет до разгромного ударом с пенальти — 3:0.
Статистика матча (Англия/Польша)
Удары 13/5
Удары в створ 7/0
Владение 52%/48%
Фолы 9/13
Сборная Англии вышла в плей-офф с первого места с 7-ю очками. Польша покинула турнир, набрав 1 очко.
Составы на матч:
Англия: Пикфорд, Холгейт, Чилуэлл, Чемберс, Мосон, Чалоба, Уорд-Прауз, Бейкер, Редмонд, Свифт, Грэй.
Польша: Вромбель, Ярожинский, Кендзера, Беднарек, Ях, Линетти, Муравски, Франковский, Монета, Ковнацки, Пентек.
Главный арбитр матча: Лехнер.
Предупреждения: Мосон 65, Беднарек — 79.
Удаления: Беднарек — 82.
Голы: Грэй 6 — 1:0, Мерфи 69 — 2:0, Бейкер (пен) 83 — 3:0.