Варшава, 22 июня, 2017, 23:37 — ИА Регнум. 22 июня на стадионе «Колпортер» был разыгран матч 3-го тура группы A Чемпионата Европы U21 между сборными Англии и Польши. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу англичан.

Sven Mandel Демерай Грэй

В дебюте матча вингер «Лестара» Демерай Грэй открыл счет точным ударом в дальнюю «шестерку» — 1:0. Ассистом отметился Бен Чилуэлл.

На экваторе второго тайма вингер «Норвич Сити» Джейкоб Мерфи удвоил преимущество англичан, замкнув прострел Демерая Грея с левого фланга — 3:0.

На 83-й минуте довел счет до разгромного ударом с пенальти — 3:0.

Статистика матча (Англия/Польша)

Удары 13/5

Удары в створ 7/0

Владение 52%/48%

Фолы 9/13

Сборная Англии вышла в плей-офф с первого места с 7-ю очками. Польша покинула турнир, набрав 1 очко.

Составы на матч:

Англия: Пикфорд, Холгейт, Чилуэлл, Чемберс, Мосон, Чалоба, Уорд-Прауз, Бейкер, Редмонд, Свифт, Грэй.

Польша: Вромбель, Ярожинский, Кендзера, Беднарек, Ях, Линетти, Муравски, Франковский, Монета, Ковнацки, Пентек.

Главный арбитр матча: Лехнер.

Предупреждения: Мосон 65, Беднарек — 79.

Удаления: Беднарек — 82.

Голы: Грэй 6 — 1:0, Мерфи 69 — 2:0, Бейкер (пен) 83 — 3:0.