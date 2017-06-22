Варшава, 22 июня, 2017, 23:36 — ИА Регнум. 22 июня на стадионе «Арена Люблин» был разыгран матч 3-го тура группы A Чемпионата Европы U21 между сборными Словакии и Швеции. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу словак.

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В дебюте матча атакующий полузащитник «Виктории Пльзен» Мартин Хриен открыл счет ударом головы после навеса Роберта Мазаня — 1:0.

Через 17 минут вингер «Славии Праги» Ярослав Мигалик удвоил преимущество сборной после ассиста Адама Зреляка — 2:0.

На 73-й минуте Любомир Шатка довел счет до разгромного ударом из-за пределов штрафной в дальнюю «шестерку» после паса в касание Матуша Беро — 3:0.

Статистика матча (Словакия/Швеция)

Удары 9/8

Удары в створ 4/4

Владение 54%/46%

Фолы 16/13

Сборная Словакии вышла из группы со второго места, набрав 6 очков. Швеция покинула турнир с 2-мя очками.

Составы на матч:

Словакия: Хован, Ниняй, Шкриниар, Шатка, Мазань, Лоботка, Мигалик, Хриен, Руснак, Беро, Зреляк.

Швеция: Кэйтофт, Вальквист, Ларссон, Брорссон, Бинаку, Франссон, Ольссон, Халльберг, Мрабти, Страндберг, Цибицкий.

Главный арбитр матча: Хесус Гил.

Предупреждения: Мрабти — 56, Валквист — 86.

Голы: Хриен 5 — 1:0, Мигалик 22 — 2:0, Шатка 73 — 3:0.