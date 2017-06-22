Вашингтон, 22 июня, 2017, 23:40 — ИА Регнум. В США несколько сотрудников ЦРУ были уличены в систематических похищениях еды из торговых автоматов, сообщает ресурс BuzzFeed, ссылаясь на отчёт Управления генерального инспектора.

Christoph Scholz Хакерство

Уточняется, что на несколько месяцев сотрудники ЦРУ обокрали торговые автоматы на сумму более $3 тыс.

Стоит отметить, что эти кражи совершались с помощью неоплаченных пластиковых карт FreedomPay. Карты являлись лишь частью преступной схемы. Перед тем, как совершить кражу, злоумышленники отключали торговые автоматы от электронной платёжной системы.

Таким образом, изобретательные сотрудники ЦРУ получали доступ к реальной еде, применив «хакерские» технологии в области электронных платежей.

Кибер-похитители бутербродов были установлены с помощью системы видеонаблюдения, попавшись на пристрастии к нескольким торговым точкам, где они и совершили наибольшее количество краж.

Пока неизвестно, присутствует ли в данном преступлении «русский след», но применение хакерских технологий уже установлено.