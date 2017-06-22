Саранск, 22 июня, 2017, 23:27 — ИА Регнум. В Мордовии в торжественных мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорби, приняли участие врио главы республики Владимир Волков, полномочный представитель президента в ПФО Михаил Бабич и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве. Они возложили цветы к памятнику воинам-уроженцам Мордовии, погибшим в годы Великой Отечественной войны на площади Победы.

E-mordovia.ru Владимир Волков, Михаил Бабич и Юнус-Бек Евкуров возлагают цветы

В траурной церемонии в Саранске приняло участие множество горожан, в том числе — ветераны, участники поисковых отрядов, студенты и школьники. Высокие гости возложили венки к памятнику, отдав честь погибшим героям, а также поприветствовали всех присутствующих ветеранов Великой Отечественной войны. Память погибших защитников Родины почтили минутой молчания.

Памятные мероприятия в этот день прошли во всех районах Мордовии. Во всех храмах республики были отслужены панихиды по погибшим и умершим от ран воинам, отдавшим свою жизнь за Отечество.

Кроме того, в Саранском Мемориальном музее военного и трудового подвига Республики Мордовия открылась выставка, посвященная подвигу защитников Аджимушкая, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ООД «Поисковое движение России». В экспозиции, созданной совместно сотрудниками музея, Общероссийским общественным движением «Поисковое движение России», мордовским республиканским патриотическим объединением «Поиск», представлены экспонаты, найденные в ходе поисковых работ на территории каменоломен и фотоматериалы о работе поисковиков. Особое место на выставке отведено рассказу судьбе и подвиге командира «подземного гарнизона» Павла Ягунова — уроженца Дубенского района Мордовии. В открытии выставки приняли участие племянники командира — Юлия Инкина и Виктор Ягунов.

Над площадке перед музеев активисты «Поискового движения России» в рамках проекта «Судьба солдата» открыли общественную приемную. С целью узнать судьбу своего родного человека, погибшего или пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны к активистам обратились более 150 человек. На точках, оснащенных компьютерами с доступом в интернет и оргтехникой, обратившиеся к поисковикам граждане смогли не только узнать о фронтовом пути и подвигах своих родных, но и получить распечатки копий наградных листов и других архивных документов.

В годы войны на фронт ушли более 246 тыс. жителей Мордовии, каждый второй не вернулся. Уроженцы республики совершили героические подвиги на всех фронтах: при защите Брестской крепости, Москвы и Ленинграда, в осажденном Севастополе, в боях под Сталинградом и на Курской дуге, на землях Украины и Белоруссии.