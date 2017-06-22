Казань, 22 июня, 2017, 23:21 — ИА Регнум. Матч второго тура Кубка конфедераций по футболу меду сборными Чили и германии завершился вничью. Игра состоялась сегодня, 22 июня, в Казани.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Боевая ничья

Счёт открыли на шестой минуте игры чилийцы. Отличился Алексис Санчес.

Германцы смогли отыграться на 42-й минуте. Гол в ворота Чили забил Ларс Штиндль.

Больше голов в матче не было.

Стоит отметить, что гол Санчеса войдёт в историю Кубка Конфедераций, как 400-й гол за все матчи.