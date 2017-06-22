Пхеньян, 22 июня, 2017, 22:54 — ИА Регнум. Корейская народно-Демократическая Республика испытала новый ракетный двигатель для межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Об этом сегодня, 22 июня, сообщает Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын на испытаниях

Сообщается, что успешные испытания нового ракетного двигателя прошли 21 июня в городе Юнь Сун.

Напомним, Северная Корея значительно активизировала свою ядерную и баллистическую программу в начале 2016 года. Пхеньян стремится создать ядерные силы, которые будут способны поразить территорию США.

После серии ядерных и баллистических испытаний США смогли провести через Совет Безопасности Организации Объединённых Наций жесткие санкции против КНДР.

Однако это не возымело никакого действия — Северная Корея продолжает реализацию своих ядерной и баллистической программ.

При этом Пхеньян демонстрирует готовность ввести мораторий на ядерные и баллистические испытания, но только в том случае, если США прекратят свои постоянные военные учения у берегов и границ КНДР.

В США не собираются этого делать. Вашингтон уже проводил масштабные военные учения совместно с вооруженными силами Южной Кореи, а также отправил к берегам КНДР два ударных авианосца.