Северная Корея испытала новый ракетный двигатель для МБР
Пхеньян, 22 июня, 2017, 22:54 — ИА Регнум. Корейская народно-Демократическая Республика испытала новый ракетный двигатель для межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Об этом сегодня, 22 июня, сообщает Fox News.
Сообщается, что успешные испытания нового ракетного двигателя прошли 21 июня в городе Юнь Сун.
Напомним, Северная Корея значительно активизировала свою ядерную и баллистическую программу в начале 2016 года. Пхеньян стремится создать ядерные силы, которые будут способны поразить территорию США.
После серии ядерных и баллистических испытаний США смогли провести через Совет Безопасности Организации Объединённых Наций жесткие санкции против КНДР.
Однако это не возымело никакого действия — Северная Корея продолжает реализацию своих ядерной и баллистической программ.
При этом Пхеньян демонстрирует готовность ввести мораторий на ядерные и баллистические испытания, но только в том случае, если США прекратят свои постоянные военные учения у берегов и границ КНДР.
В США не собираются этого делать. Вашингтон уже проводил масштабные военные учения совместно с вооруженными силами Южной Кореи, а также отправил к берегам КНДР два ударных авианосца.