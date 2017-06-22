Москва, 22 июня, 2017, 22:51 — ИА Регнум. 22 июня на стадионе «Казань Арена» был разыгран матч 2-го тура группы B КК-2017 между сборными Германии и Чили. Матч завершился со счетом 1:1.

Fanny Schertzer Алексис Санчес

В дебюте матча вингер «Арсенала» Алексис Санчес открыл счет после паса на ход Артуро Видаля — 0:1.

В конце тайма полузащитник «Боруссии» (Менхенгладбах) Ларс Штиндль сравнял счет, замкнув прострел Йонаса Хектора с левого фланга — 1:1.

Статистика матча (Германия/Чили)

Удары 9/11

Удары в створ ¾

Владение 51%/49%

Фолы 13/18

На данный момент Чили идет на первом месте с 4-мя очками. Германия имеет столько же очков, но идет на втором из-за разницы забитых и пропущенных мячей (2 против 1).

Составына матч:

Германия: Тер-Штеген, Мустафи, Гинтер, Зюле, Хектор, Дракслер, Горецка, Джан, Киммих, Руди, Штиндль.

Чили: Эррера, Исла, Босежур, Медель, Хара, Видаль, Эрнандес, Арангуис, Диас, Санчес, Варгас.

Главный арбитр матча: Алиреза Фагани.

Предупреждения: Штиндль — 20, Руди — 60, Санчес — 64, Босежур — 80.

Голы: Санчес 6 — 0:1, Штиндль 41 — 1:1.