Пенза, 22 июня, 2017, 22:50 — ИА Регнум. «Война принесла достаточно боли в каждую семью. И сегодня, зажигая свечу, мы думаем о своих близких, которые были непосредственными участниками событий тех лет, вспоминаем наших ветеранов, кому мы обязаны мирным небом над головой. Хотелось бы пoжeлaть, чтoбы зaжженныe ceгoдня cвeчи гopeли нe тoлькo здecь, нo и в cepдцax кaждoгo из нac», — сказал глава муниципалитета. «Учитывая сколько пензенцев откликнулось и собралось сегодня здесь, можно говорить о том, что эта традиция прочно вошла в жизнь горожан, стала поистине народной», — отметил Кувайцев. Позднее в храме-часовне Михаила Архангела была отслужена панихида по воинам, погибшим на полях сражений. Состоялась торжественная церемония возложения цветов у Монумента трудовой и боевой славы, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Penza-gorod.ru На рассвете более сотни горожан зажгли свечи

Уже днем глава администрации Пензы и губернатор приняли участие в торжественном открытии третьей очереди мемориала «Во Славу русского оружия» — памятника героям всех периодов военной истории России. В рамках церемонии участники мероприятия возложили цветы к Вечному огню.

Кроме того, в рамках проекта «Судьба солдата» в сквере «Журавли» активисты «Поискового движения России» организовали общественную приемную. Более 100 жителей города подали заявки на розыск информации о судьбах своих родных, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. После обработки заявок, информация не только будет передана родственникам, но и дополнит двенадцатый том «Книги Памяти» Пензенской области, уточнили в пресс-службе движения.