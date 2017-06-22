Вашингтон, 22 июня, 2017, 22:41 — ИА Регнум. Постоянное нагнетание в СМИ рассказов о всепроникающих «русских хакерах» направлено на подрыв законности избрания американского президента Дональда Трампа, заявила журналистам представитель Белого дома Сара Сандерс.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По словам Сары Сандерс, этим занимаются спецслужбы США, пытающиеся «лишить легитимности» избрание Дональда Трампа на пост президента США.

По словам представителя Белого дома Сары Сандерс, сам Дональд Трамп придерживается того мнения, что к пресловутым взломам Россия «возможно» причастна, о чём президент США высказался в декабре 2016 года.

Ранее в американских СМИ сообщалось, что в конгрессе США предложено изменить киберстратегию стран военного блока НАТО с целью защиты от потенциальных киберугроз со стороны России.