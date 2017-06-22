Калуга, 22 июня, 2017, 22:34 — ИА Регнум. Второй международный детско-юношеский турнир «Kaluga Junior Cup» завершился сегодня, 22 июня в Калуге победой футбольного клуба «Пахтакор» из Узбекистана. Эта вторая победа узбекских футболистов, которые первенствовали на калужском турнире и в 2016 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pakhtakor.uz «Пахтакор» (Ташкент) — «Динамо» (Минск)

Как и в 2016 году «Пахтакор» обыграл в финале футболистов минского «Динамо». Третье месте завоевал футбольный клуб «Калуга», команда которого в матче за бронзовые медали обыграла футболистов из латвийской «Супер Новы».

«Организованно все здорово. Проживание, питание спортсменов на высоте. В наше время такие турниры были за счастье. Спасибо организаторам, всем тем людям, которые были задействованы в турнире», — заявил официальный посол турнира «Kaluga Junior Cup» Андрей Канчельскис.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в футбольном турнире принимали участие 8 команд: «Динамо» (Минск, Белоруссия), «СуперНова» (Рига, Латвия), «Пахтакор» (Ташкент) и «Насаф» (Карши, Узбекистан), «Академия им. Понедельника» (Ростов-на-Дону), «Химик» (Новомосковск), «Арсенал» (Тула) и футбольный клуб «Калуга».

Напомним, международный детско-юношеский турнир «Kaluga Junior Cup» был организован для привлечения интереса к футболу в преддверии Чемпионата мира 2018 и развития футбола в Калужской области.