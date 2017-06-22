Днепропетровск, Украина, 22 июня, 2017, 22:22 — ИА Регнум. Первый официальный штраф за георгиевскую ленту был выписан на Украине 22 июня, в День памяти и скорби, сообщает пресс-служба Национальной полиции по Днепропетровской области.

Георгиевская ленточка

Недавно принятый Верховной радой закон о запрете символики, которую официальный Киев называет «сепаратистской», был применен к жительнице города Днепропетровска, в День памяти и скорби надевшей георгиевскую ленточку.

Украинские полицейские составили на неё административный протокол по ст. 173−3 «Изготовление и пропаганда георгиевской ленты».

В этот же день, 22 июня, совершающий турне по Европе президент Украины Пётр Порошенко заявил, что «украинцы-потомки победителей мужественно защищают рубежи от агрессора».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая депутаты Верховной рады Украины одобрили законы о введении квоты 75% украинского языка на общегосударственных каналах и запрете ношения георгиевской ленты.