Иваново, 22 июня, 2017, 22:08 — ИА Регнум. В Ивановской области вынес решение по громкому уголовному делу — фигурантами его стали отстраненный от должности глава городского округа Кинешма Александр Крупин, его бывший первый заместитель Александр Шуршин и бывший начальник МУ «Управление городского хозяйства г. Кинешмы» Константин Брагин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР. Все трое обвинялись органами следствия по статье о получении взятки в виде денег в особо крупном размере.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Копилка

Крупин и его заместитель были задержаны 26 февраля 2016 года. Согласно материалам дела, в 2015 году Крупин и Шуршин поручили Брагину подыскать подрядчика на выполнение работ по устройству, ремонту и восстановлению сетей наружного освещения в Кинешме — для получения от него взятки за получение муниципальных контрактов. С директором одной из фирм удалось договориться о «вознаграждении» в миллион рублей.

Деньги были переданы чиновникам, а фирма чуть позже стала победителем двух аукционов на выполнение работ с ценой контрактов, превышающей 19 млн рублей.

За приёмку выполненных работ по первому контракту, их оплату и заключение второго муниципального контракта с директора коммерческой организации потребовали новую взятку — уже в 6 млн рублей. 26 февраля 2016 года часть взятки в размере 2 млн рублей передана директором организации Брагину для последующей передачи Крупину и Шуршину.

Приговором суда Купину назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 28 млн рублей. Шуршину назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 14 млн рублей. Брагину назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 14 млн рублей.

В законную силу приговор пока не вступил — так что есть вероятность, что обвиняемые его обжалуют.

Добавим, что дело суд рассмотрел в течение трех с небольшим месяцев — первое заседание состоялось в начале апреля.

Крупин, между тем, стал вторым руководителем Кинешмы, пойманным на нарушении закона. Осенью 2013 года по подозрению в получении взятки был задержан глава администрации города Андрей Чужбинкин, до назначения работавший зампредом правительства области. Летом 2015 года по делу был вынесен приговор — суд назначил бывшему чиновнику наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 297 миллионов рублей.

За последние несколько лет в регионе произошло сразу несколько крупных коррупционных скандалов. В апреле этого года Ленинский суд города вынес решение по делу первого заместителя председателя облправительства Андрея Кабанова, он был признан виновным в получении двух взяток. Суд назначил экс-чиновнику 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 30 млн рублей. Сам Кабанов утверждал, что деньги не присваивал — они были направлены на проведение социсследований в преддверии выборов. В мае был осужден экс-глава Иванова, бывший вице-спикер облдумы Вячеслав Сверчков.

Под следствием находится еще один бывший вице-губернатор Дмитрий Куликов, также заподозренный в получении взятки. А неделю назад УФСБ региона сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении вице-губернатора Светланы Романчук по подозрению в злоупотреблении полномочиями.