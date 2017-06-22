Берн, 22 июня, 2017, 22:02 — ИА Регнум. Власти Швейцарии арестовали 15 млн евро, которые являются финансовой гарантией Украины по проведению песенного конкурса «Евровидение-2017». Об этом сегодня, 22 июня, сообщает пресс-служба Европейского вещательного союза (EBU), который является организатором конкурса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Законы

Сообщается, что Киев предоставил EBU 15 млн евро для обеспечения подготовки и проведения «Евровидения-2017», которое состоялось в мае в украинской столице.

Поскольку международный конкурс прошел успешно, данная сумма должна быть возвращена Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), которая проводила конкурс в Киеве.

Однако женевское управление принудительного взыскания задолженности запустило процедуру ареста этих средств.

Теперь НОТУ обратилась в юридическую фирму из Швейцарии, чтобы выяснить все обстоятельства дела и определить порядок применения этой процедуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия в этом году не участвовала в песенном конкурсе «Евровидение-2017», так как украинские власти запретили российской участнице конкурса Юлии Самойловой въезд на Украину из-за того, что она посещала Крым.