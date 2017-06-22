Вашингтон, 22 июня, 2017, 21:54 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет аудиозаписей его разговоров с бывшим директором ФБР Джеймсом Коми, 22 июня сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM

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«Учитывая все недавние разоблачения, перехваты, электронный шпионаж и незаконную утечку информации, я понятия не имею, существуют ли эта «пленка» или аудиозаписи моих разговоров с Джеймсом Коми, но я могу сказать, что ничего подобного не делал и не располагаю такими записями», — заявил Трамп в Twitter.

Напомним, спекуляции о наличии у президента США аудиозаписей разговоров с бывшим директором ФБР возникли в прошлом месяце, когда Трамп написал в Twitter, что Коми следует надеяться на то, что не осталось никаких записей их бесед.

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Объявив, что Коми не способен выполнять возложенные на него обязанности, президент США снял его с поста директора ФБР 9 мая 2017 года. Коми покинул свой пост в момент, когда ФБР пыталось установить возможные «связи» Трампа с Россией. Подтвердить наличие таких «связей» так и не удалось.