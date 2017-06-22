Ижевск, 22 июня, 2017, 21:36 — ИА Регнум. Удмуртия присоединилась к торжествам, посвященным в России Дню памяти и скорби. Начало положила акция «Свеча памяти», стартовавшая в 4 часа утра в сквере у Монумента боевой и трудовой славы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Udmurt.ru Свеча памяти в Ижевске

Организаторами акции выступили Волонтеры Победы совместно со студенческими отрядами Удмуртской Республики. На митинге, посвященном этой памятной дате, выступили представители Удмуртской республиканской молодежной общественной организации «Долг», ветераны, руководители организации «Патриоты границы» и «Союза советских офицеров Удмуртии».

Позднее состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню. Участие в ней приняли члены Правительства, депутаты Государственного Совета и Городской думы города Ижевска, служащие государственных органов и органов местного самоуправления, ветераны, труженики тыла, работники предприятий и учреждений, представители общественных организаций, политических партий, школьники и молодежь.

И.о. председателя правительства Удмуртии Виктор Савельев отметил, что о необходимости проведения таких мероприятий «не стоит и говорить». «Вахта памяти», «Свеча памяти», «Бессмертный полк», возложение цветов — это те необходимые атрибуты, чтобы наша молодежь, наше будущее поколение помнили о том, кто принес нам Победу. Это память о наших воинах, которые не вернулись с фронта, о наших ветеранах, которые, к сожалению, уходят из жизни, их все меньше и меньше остается. Но мы должны помнить своих героев, поэтому мы должны обязательно продолжить и поддерживать эту патриотическую акцию», — считает глава правительства республики.

«Эти мероприятия проходят не «галочно», а всегда достойно, на высочайшем уровне. Что для меня лично значит этот день? Я люблю свою Родину. У меня, как и у всех, тоже воевали деды. Поэтому для меня это мероприятие, наверное, самое трогательное из всех, которые могут быть», — в свою очередь сказал и.о. руководителя администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов.

В акции «Свеча памяти» в Ижевске приняли участие более 300 жителей города.

У мемориала, расположенного на Северном кладбище, состоялся митинг-реквием, приуроченный ко Дню памяти и скорби, в котором приняли участие руководство МВД Удмуртии и Ижевска, ветераны ведомства, члены Общественного совета, слушатели Центра профессиональной подготовки МВД совместно с сотрудниками Росгвардии Удмуртской Республики.

Не первый год 22 июня в Удмуртской Государственной филармонии в 5 часов утра проходит открытый концерт «Мы помним…». Зрителям представили музыкально драматическую композицию для хора и чтецов. Прозвучали стихи Эдуарда Асадова, Юлии Друниной, Андрея Дементьева, Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого, произведения Родиона Щедрина, Юрия Фалика и других авторов, а также духовная музыка. Подготовили программу академическая хоровая капелла Удмуртии под управлением заслуженного деятеля искусств республики Андрея Елисеева с участием артистов филармонии и Национального театра Удмуртии.

Также в Ижевске проходила республиканская творческо-патриотическая акция «Что такое Родина?». В ходе мероприятия Волонтеры победы провели исторический квест, сценарий и задания которого основаны на достоверных исторических фактах и воспоминаниях ветеранов. У Монумента боевой и трудовой славы работала передвижная выставка «Музей под открытым небом». Организована информационная точка «Помним имя твое, солдат!» с прямым выходом в Интернет. Все желающие могли получить сведения из электронного архива ЦАМО о пропавших без вести солдатах.

Национальный музей имени Кузебая Герда открыл выставку «Дорогами войны» о вкладе Удмуртии в Победу в Великой Отечественной войне.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в этом году 9 мая число участников акции «Бессмертный полк» только в Ижевске составило более 30 тыс. человек, увеличившись по сравнению с прошлым годом более чем в два раза. По всей республике в колоннах прошли более 59 тыс. человек.

За годы войны Удмуртия направила на фронт более 364 тыс. воинов, почти 145 тыс. из них погибли.