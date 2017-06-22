Новосибирск, 22 июня, 2017, 21:35 — ИА Регнум. Ровно 76 лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война. И сегодня, памятные мероприятия проходят во всех городах страны. Миллионов погибших сограждан почтили и новосибирцы. В Новосибирске встретили «Рассвет без войны», а в Бердске зажгли «Свечу памяти». Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Sfo.gov.ru Новосибирцы возложили цветы и венки к Вечному огню

Памятные мероприятия начались в Новосибирске накануне Дня памяти и скорби, 21 июня, где во второй раз прошел Международный форум Мира, который включил в себя целый комплекс мероприятий.

С 23 часов по местному времени 21 июня на пристани Речного вокзала для новосибирцев и гостей города была организована интерактивная площадка — призывной пункт «Готов к труду и обороне», где люди в военной форме времен Великой Отечественной войны принимали нормативы ГТО, по итогам выполнения которых выдавался «военный билет» — пропуск на теплоход.

На теплоходе же была организована программа «Мирный рассвет» с просмотром художественных, документальных фильмов о войне, интерактивной викториной по истории Великой Отечественной войны, песнями о войне и мастер-классами по изготовлению бумажных голубей.

И рано утром 22 июня в парке «Городское начало» новосибирцы встретили рассвет без войны под звуки вальса.

«Сегодня мы преклоняемся перед фронтовым и трудовым подвигом миллионов наших соотечественников. Мы скорбим по всем, кто ценой собственной жизни защитил нашу Родину, освободил ее от захватчиков, отстоял свободу и независимость народа. Вечная память тем, кто не услышал залпы победного салюта, кто не дожил до наших дней, солдатам и офицерам, не вернувшимся с фронтов. Низкий поклон воинам-победителям, слава героям-труженикам», — написал на своей странице в Facebook мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Днем полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий возложили цветы и венки к Вечному огню и к Могиле Неизвестного солдата на Монументе Славы. В памятной церемонии приняли участие и ветераны Великой Отечественной войны, представители общественных, молодёжных организаций, кадеты, курсанты военно-патриотических клубов.

Вечером, в сквере перед Новосибирским государственным академическим театром оперы и балета состоялся концерт оркестра Новосибирской государственной филармонии, прозвучала Пятая симфония Петра Чайковского.

В городе Бердске горожане присоединились к акции «Свеча памяти». Свечами собравшиеся выложили слово «ПОМНИМ» на ступенях Мемориала Славы.

Отметим, за годы Великой Отечественной войны из Новосибирской области на фронт ушли более 600 тыс. человек. На территории региона было укомплектовано четыре дивизии, десять бригад, семь полков, 19 батальонов, 62 роты, 24 различные команды. Более 200 новосибирцев удостоились высокого звания Героя Советского Союза. Многие из призванных и ушедших добровольцами в армию не вернулись с войны. Новосибирцы потеряли около 180 тыс. человек, в том числе: 79,3 тыс. погибли, 18,3 тыс. умерли от ран, 80,7 тыс. пропали без вести, 1415 — погибли в плену.

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