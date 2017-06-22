Каракас, 22 июня, 2017, 21:23 — ИА Регнум. Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, едва успевающий отбиваться от обвинений в коррупции и доказывать в суде свою невиновность, становится главным претендентом на высший пост в стране, сообщает венесуэльское издание Ultimas noticias, ссылаясь на данные соцопроса, проведенного бразильским порталом Poder 360.

Institutolula.org Лула да Силва

Из шести кандидатов, заявивших о своих претензиях на президентское кресло, Лула — единственный, кто постоянно прибавляет в количестве голосов избирателей. По сравнению с данными прошлого месяца, рейтинг да Силвы вырос на 2%. Сегодня его готовы поддержать 27% бразильского электората.

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Ближайший преследователь — представитель Социал-христианской партии (Partido Social Cristiano — PSC) Жаир Болсонаро потерял третью часть своих избирателей: его показатель упал с 21% до 14%.

Третью позицию с большим отставанием занимают губернатор Сан-Паулу Жералдо Алкмин (подъем с 4% до 7%), и мэр столицы этого штата Жоао Дориа (7%), оттеснившие на четвертое место эколога Марину Силву, чья поддержка снизилась с 7% до 5% и представителя Демократической рабочей партии Бразилии Сиро Гомеша (5%).

Рейтинг действующего президента страны Мишела Темера упал до 2%, впрочем, он не заявлял о своем желании участвовать в выборах 2018 года. Луис Инасиу Лула да Силва руководил Бразилией с 2003 по 2010 год.

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