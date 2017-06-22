Великий Новгород, 22 июня, 2017, 21:22 — ИА Регнум. Пока она не расшифрована, над этим работают лингвисты Новгородской археологической экспедиции.

Novgorodmuseum.ru Фрагмент берестяной грамоты, найденный на Троицком XV раскопе в слое начала XIII века

Исследования на Троицком раскопе возобновлены, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Работы археологи ведут в культурных напластованиях рубежа XII—XIII вв. (на 15-м участке раскопа — там была найдена и новая грамота) и первой половины XIV века (на 16-м участке).

Так, на 16-м раскопе, заложенном в 2015 году, продолжается изучение усадьбы XIV века.

«Здесь зафиксированы следы ювелирного производства, о чём свидетельствуют обломки тиглей для переплавки драгоценных металлов», — сообщили в музее.

На этом раскопе под руководством преподавателя МГУ Виктора Сингха сейчас трудится 20 новгородских школьников, а также юные кружковцы археологического сектора Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных.

Напомним, в 2017 году отмечается 85-летие планомерного археологического исследования Великого Новгорода.