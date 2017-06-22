Тамбов, 22 июня, 2017, 21:20 — ИА Регнум. Тамбовская область вошла в десятку лучших регионов, успешно реализующих «майские указы» президента РФ Владимира Путина в сфере экономики, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Александром Никитиным

Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг регионов РФ по реализации пакета указов, подписанных президентом Владимиром Путиным в мае 2012 года. Лидерами рейтинга стали Тульская, Рязанская и Ульяновская области. Тамбовская область замыкает «десятку» регионов-лидеров. Как отметил в своем отчете перед депутатами областной думы губернатор Александр Никитин, в 2016 году объем инвестиций в основной капитал составил 106,8 млрд рублей. В настоящее время в области реализуется около 300 инвестпроектов, которые находятся в разной стадии завершения. Напомним, по исследованиям агентства «Эксперт РА», в 2016 году Тамбовской области в номинации «Минимальный риск» было присвоено второе место и подтверждено лидерство в номинации «Высокая эффективность госуправления».

Одной из основных задач, также стоящих перед регионом в рамках исполнения майских указов, является развитие строительного комплекса, повышение доступности жилья. За 2016 год на территории области построено и введено в эксплуатацию 832 тыс. кв. метров общей площади жилья, или 100,7% к уровню предыдущего года. По вводу жилья в расчете на душу населения Тамбовская область стала четвертой среди субъектов округа и девятой — по России.

Александр Никитин заверил, что и далее в регионе будут концентрироваться усилия и ресурсы, направленные на решение проблем граждан, а грамотный и ответственный подход управленческой команды к порученному делу непременно даст заметные результаты в реализации «майских указов» президента России Владимира Путина.