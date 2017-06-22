Санкт-Петербург, 22 июня, 2017, 21:24 — ИА Регнум. Сборная Австралии и Камеруна сыграли вничью в матче второго тура Кубка конфедераций, который прошел сегодня, 22 июня, на стадионе «Санкт-Петербург Арена».

Андрей Пронин ИА REGNUM Футбольный матч Австралия-Камерун

Андрей Пронин ИА REGNUM Борьба за мяч

Сперва камерунцы вырвались вперед на последней минуте первого тайма после точного удара Андре-Франка Ангисса.

Но австралийцы смогли отыграться на 60-й минуте матча. Марк Миллигэн реализовал пенальти.

Андрей Пронин ИА REGNUM Двое против одного

Итог матча — 1:1.

После двух матчей Камерун и Австралия набирают по одному очку.

Сегодня проходит другой матч Кубка конфедераций между сборными Германии и Чили. игра проходит в Казани.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне сборная России проиграла Португалии со счетом 0:1. Единственный мяч практически в самом начале игры забил Криштиану Роналду.