Мадрид, 22 июня, 2017, 21:06 — ИА Регнум. Только что завершившаяся Генассамблея Организации Американских Государств (ОАГ) в Канкуне не смогла принять резолюцию, которая одобрила бы вмешательства во внутренние дела Боливарианской Республики со стороны. Проправительственная пресса отмечает этот факт, как победу исполнительной власти страны и торжество закона, напоминая при этом, что оппозиция регулярно апеллирует к международному сообществу и ОАГ, в первую очередь, призывая последнюю «приступить к активным действиям против президента Мадуро».

Kremlin.ru Николас Мадуро

«Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли, выступая на Генеральной Ассамблее Организации Американских Государств, потребовала от международного сообщества решительных и немедленных действий в отношении Венесуэлы, где народ голодает, а власти попирают демократию, — сообщает выходящее в Каракасе издание Ultimas noticias. — Однако участникам заседания не удалось достичь консенсуса в принятии решения против Венесуэлы. Комментируя этот факт, министр иностранных дел Республики Делси Родригес отметила, что «Венесуэла не нуждается в опеке какого-либо государства или внешнем давлении со стороны группы стран».

В свою очередь президент Николас Мадуро, как сообщает испанское электронное издание 20 minutos, заявил, что «готов к участию в нескольких встречах на высшем уровне и в частности к диалогу с американским коллегой Дональдом Трампом, если, конечно, ему удастся увидеть в потоке информационной лжи о Венесуэле, заполонившей страницы изданий США, хоть частичку правды».

Мадуро добавил, что большего пока о программе встреч с руководителями американских государств сказать не может.

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