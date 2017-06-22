* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, 22 июня, 2017, 21:06 — ИА Регнум. Операции отрядов террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане обеспечиваются вертолетами без опознавательных знаков, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

ВС США в Афганистане

По словам Марии Захаровой, поступают всё новые сообщения о том, что на востоке Афганистана вертолетами без опознавательных знаков обеспечивается оперативная переброска подразделений боевиков афганского филиала ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также вооружения и боеприпасов для этих отрядов.

В частности, при непосредственной поддержке этих неопознанных летательных аппаратов террористы уже заняли значительную часть стратегически важного пещерного комплекса укреплений в провинции Нангархар.

Мария Захарова уточнила, что депутат Кадыр, представляющий в нижней палате парламента Афганистана племена, охраняющие данный пещерный комплекс, публично заявил, что неопознанные вертолеты, помогающие террористам, принадлежат американцам.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что «молчание» афганских властей и командования США и НАТО в Афганистане о «неопознанной авиации» всё более и более красноречиво.