Брюссель, 22 июня, 2017, 20:41 — ИА Регнум. Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что лидеры Европейского союза сегодня, 22 июня, на саммите ЕС в Брюсселе примут решение по вопросу о продлении экономических санкций против Российской Федерации. Об этом Туск заявил журналистам сегодня.

European People's Party Дональд Туск

«Лидеры Франции и Германии проинформируют о состоянии дел в реализации Минских соглашений. Это позволит продлить экономические санкции против России еще на шесть месяцев», — сказал Туск.

Ранее сегодня президент Украины Пётр Порошенко на брифинге в Брюсселе заявил, что Совет Евросоюза на сегодняшнем заседании продлит антироссийские санкции.