Симферополь, 22 июня, 2017, 20:37 — ИА Регнум. Множество крымских отелей держат ценовую планку на одном уровне независимо от его локации, а стоимость проживания в гостевых домах полуострова больше зависит от настроения и жадности их владельцев. Такое мнение 22 июня в эфире радио «Спутник в Крыму» высказала член Общественного совета при министерстве курортов и туризма Людмила Бабий.

Цитата из к/ф «Три плюс два». реж. Генрих Оганисян. 1963. СССР «Дикари»

По её словам, больше всего цены ниже рыночных можно встретить на западном и северо-западном побережьях полуострова, а также в Черноморском, Сакском и Бахчисарайском районах.

«Цены пятизвёздочного отеля на западном и на восточном побережье, и на ЮБК будут варьироваться от 7 до 12 тысяч рублей за номер. Она зависит от жадности отельера или от большого набора сервисных услуг. Если мы рассмотрим гостиницу с меньшей звёздностью, независимо от его расположения, там идут определённые ценовые рамки, за которые отели не выходят», — отметила член Общественного совета.

Она также подчеркнула, что хаотичное формирование цен больше всего наблюдается в сегменте гостевых домов. При этом отдых в гостевых домах Керченского региона на сегодняшний день практически не востребован у туристов.

«Спроса особого на Керчь нет, на Ленинский район тоже, Азовское побережье очень плохо востребовано. Мне кажется, что там не хватает рекламных маркетинговых ходов, потому что побережье достойное, там очень недорого, но его фактически не спрашивают. Там ценообразование ни от чего не зависит, только от настроения владельца гостевого дома», — пояснила специалист.

По её мнению, стабилизировать цены на проживание в Крыму можно при поддержке регионального правительства. В частности, речь идёт о субсидировании из республиканского бюджета в обмен на предоставление качественных услуг туристам по фиксированной цене не выше трёх тысяч рублей в сутки в отелях уровня «три звезды».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Ростуризма, поток отдыхающих в Крым этим летом немного снизился по сравнению с 2016 годом. Одной из наиболее вероятных причин снижения турпотока можно отнести прохладную погоду.

Так, количество отдохнувших на полуострове по состоянию на 16 июня 2017 года с начала года составило 1 млн 174,2 тыс. туристов. За аналогичный период 2016 года там отдохнули — 1 млн 221,2 тыс. человек, всего на 3,8% больше.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), интерес индивидуальных туристов к курортам Крыма и Краснодарского края уже к началу лету сократился на 5−7%, организованных путешественников — на 12−15%. В 2017 году они более активно стали ездить за рубеж, в частности в Турцию.