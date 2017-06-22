Калининград, 22 июня, 2017, 20:42 — ИА Регнум. 60% жителей Калининградской области полагают, что возможна ситуация, при которой Литва прекратит передачу электроэнергии в Калининградскую область. Таковы данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), посвященного изучению вопросов энергетической безопасности российского эксклава.

Щит при въезде в Литву

31% респондентом ответили, что такая ситуация невозможна или, скорее, невозможна. 1% опрошенных затруднился ответить.

Развивая тему, ВЦИОМ спросил у калининградцев о том, есть ли необходимость строить в Калининградской области новые электростанции. 75% респондентов ответили утвердительно, 16% сказали, что «нет такой необходимости», 9% затруднились ответить.

Третий вопрос касался обособленности российского эксклава от основной части России. 44% опрошенных считают, что расположение Калининградской области создает, скорее, больше трудностей. Четверть респондентов не согласны, полагая, что обособленность дает больше возможностей, а другая четверть считает, что это никак не влияет на жизнь.

«Проведенное исследование показывает, что население Калининградской области осознаёт риски блэкаутов и разрыва поставок электроэнергии из-за географического положения региона, — прокомментировал итоги опроса председатель федерального экспертного центра «Платформа» Алексей Фирсов — А это создает поддержку для крупных инвестиционных проектов государства, связанных со снижением данных рисков».

Репрезентативный опрос ВЦИОМ проведен в Калининградской области 31 мая-2 июня 2017 г. по заказу ЦСП «Платформа». Объем выборки — 1000 респондентов.

ИА REGNUM дополняет, что ключевые поставки электроэнергии в Калининградскую область поступают через Литву. В 2013 году в Калининградской области были приостановлены работы по строительству Балтийской АЭС, которая бы гарантировала энергобезопасность самого западного российского региона.